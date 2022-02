Galería Arte Contemporáneo invita al ciclo “Hablemos de Arquitectura”, en Xalapa

La Galería de Arte Contemporáneo Xalapa (GACX) invita al conversatorio del ciclo “Hablemos de Arquitectura”, espacio dedicado al diálogo y la divulgación de esta disciplina, este miércoles 9 de febrero, en punto de las 18:00 horas.En la charla participarán los arquitectos Jaime García Lucia, Jorge Flores y Fernando Winfield Reyes, profesionales con destacada trayectoria académica y profesional; Selim Castro, investigador y docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, será moderador de esta sesión, donde los ponentes dialogarán en torno de la crítica hacia la disciplina arquitectónica.Fernando Winfield Reyes es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de la facultad de Arquitectura en la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. Ha sido conferencista y profesor invitado por la United States Information Agency y participante en el XXV Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos en Durban, Sudáfrica.Jaime García Lucia es arquitecto por la Universidad Cristóbal Colón y maestro en Arte por el Instituto REALIA. Realizó estudios de posgrado sobre diseño arquitectónico en la Universidad Politécnica de Madrid, además de en Southern California Institute of Architecture y en The Biomimicry Institute; recibió una mención honorífica por el proyecto “Centro de Distribución The Phone House” en la 8ª Bienal de Arquitectura Mexicana. Actualmente es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura.Jorge Flores es arquitecto por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una amplia experiencia en construcción y planeación urbana en el sector público y privado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y medios de comunicación. Es autor de algunos textos como “El Buscador de Tesoros” y ha colaborado como columnista para los medios Libertad Bajo Palabra, Agendamx, Entorno Político, Sociedad 3.0 y Hablemos de Xalapa. Actualmente es docente en el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores.La Galería de Arte Contemporáneo reitera la invitación pra disfrutar de este conversatorio este miércoles, en punto de las 18:00 horas. Puede consultarse la programación completa de este recinto a través de la página web: www.ivec.gob.mx.