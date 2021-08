Ganadería de Jesús Carranza logra exportación de sardo negro a Panamá

Este lunes el embajador de Panamá en México, doctor Alfredo Armando Oranges Busto, visitó el rancho “El Redentor” de Nuevo Morelos, Jesús Carranza, para anunciar la primera exportación de sardo negro de doble propósito.



La recepción estuvo a cargo del ganadero Jaime Iturbe, quien estuvo acompañado del alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, la alcaldesa electa, Rosalba Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de Altotonga, Juan Ignacio Morales Guevara.



El Redentor, un rancho con más de 200 años, ha sido importante para la tercera generación a cargo de Jaime Iturbe, abrir brecha hacía nuevos horizontes por eso es muy importante lo que ocurrió el día de hoy.



Jaime Iturbe, agradeció a las autoridades federales y estatales por brindar las facilidades para que pudiera darse esta exportación de ocho hembras y dos machos, que llegarán a una familia de tradición ganadera en Panamá.



“Los mexicanos tendremos la oportunidad de estar en Sudamérica, países como Uruguay, Argentina y México tiene calidad al millón, calidad para exportar, no solo de sardo negro, brahman, gyr, busara, los mexicanos sabemos hacer las cosas, solo le pedimos a las autoridades flexibilidad y facilidad, ya se presentó la petición a la Cámara de Senadores, vamos a ser escuchados, porque no nada más queremos llegar a Panamá, queremos llegar a distintas partes del mundo, también a Estados Unidos”, precisó.



Así mismo dijo que, no se ha podido llegar a Estados Unidos por la cuestión sanitaria, la entidad veracruzana está dividida en dos, la zona a y b, la zona sur está en zona b, por la cercanía con Oaxaca, porque esa entidad no tiene control sanitario, aretado, por lo que ha propuesto aretar de manera gratuita, apoyar a los ganaderos oaxaqueños que aún se rigen por usos y costumbres y así lograr que Veracruz pase a zona a.



Destacó que el rancho “El Redentor” con el fierro 19 con más de 200 años, tiene más de 500 premios de campeonatos a nivel nacional, y quiere seguir con esa tradición de colaborar con la demás ganadería por eso va a reunir a los mejores criadores de sardo negro, gyr, brahman y busara para que pueda exportarse, por eso se siente satisfecho de ser el enlace para lograr dar un paso de la exportación a Sudamérica.



El alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado, reconoció el trabajo de Jaime Iturbe y del trabajo que han hecho en materia ganadera, para replicarlo en Acayucan, incluso mencionó que ya han tenido relación de trabajo, a través de inseminación artificial a pequeños ganaderos de las comunidades de Acayucan, gracias a una colaboración con la Facultad de Ingeniería en Producción Agropecuaria de la Universidad Veracruzana.