Ganaderos de Coatzacoalcos piden que gobiernos no los olviden

Ganaderos de Coatzacoalcos piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno que bajen apoyos para ellos, pues los han dejado en el olvido en los últimos años.Carlos Alberto Cedano Ávila, presidente de la asociación ganadera local, dijo que necesitan desde semillas hasta maquinaria y vacunas para la brucella y tuberculosis."Requerimos que los gobiernos tanto estatales como municipales volteen a ver al campo, hemos estado muy olvidados últimamente, en estos 4 años que van ha habido unos programas que se han sacado ahí para beneficio únicamente de los agricultores, pero para los ganaderos en sí no habido ningún apoyo y los necesitamos. No son grandes cosas, son cosas básicas que serían de mucha ayuda", dijo.Para buscar ayuda, recordó, se han estado "tocando puertas" para que el alcalde Amado Cruz Malpica conozca las necesidades y a través del diálogo se busquen soluciones.La intención únicamente es que al conocer lo que sucede, las autoridades les abran las puertas y se logren beneficios."También estamos tocando a las puertas del gobierno municipal para que de una u otra manera nos dé la oportunidad de dialogar con ellos y explicarle las diferentes necesidades que tiene el campo coatzacoalquense. Son cosas básicas, no queremos 20 o 30 peticiones, solo 1 o 2 que ayude a los ganaderos aquí", sostuvo.Con lo anterior esperan poder tener mejoras y sobre todo contar con lo necesario para poder terminar el año bien ante la fuerte demanda que esperan tener en el mes de diciembre."No nos puede ir mal porque los ganaderos si algo se enorgullecen siempre es que la gente que saca la mano, la clase trabajadora y el que trabaja no le va mal. Nosotros seguimos y seguiremos en pie de lucha para que las cosas se den bien para nosotros y por supuesto para nuestras familias", finalizó.