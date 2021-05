Ganaderos de Coatzacoalcos resienten falta de apoyo gubernamental para paliar sequía

Los ganaderos del sur de Veracruz esperan con ansias las lluvias de la temporada pues informaron que la sequía fue muy cruda en la región.



Carlos Cedano, presidente de la Asociación Ganadera de Coatzacoalcos, lamentó que por la situación no haya autoridad alguna que les brinde la mano a través de programas que los ayude a sobrellevar la situación que año con año recrudece más.



"Empezamos un trimestre bajo por la cuestión del agua, para nosotros y los seres humanos es vital ya que nuestros potreros, manantiales, arroyos, praderas son los que alimentan al 95 por ciento de nuestro hato ganadero, ya sea para el consumo, supervivencia y el repoblamiento del hato, si no tenemos agua, estamos en situación crítica. Estamos viviendo una de las peores sequías que se han visto en los últimos años. Tristemente los riachuelos y vertederos de agua se están secando y nosotros tenemos que pedirle a la sociedad y al municipio y asociaciones que nos apoyen para que éste no se caiga y nos apoyen a los ganaderos", dijo.



Añadió que aunque los ganaderos tomaron las previsiones necesarias, no ha sido suficiente para poder mantener hidratados a los animales.



"Uno toma previsiones, cada quien personalmente, pero debería haber un apoyo, un fondo para que todas las asociaciones y ganaderos y agricultores de la zona tengan ese espacio, ese seguro y esa opción de salir a flote porque con causas naturales no se pueden hacer las cosas", expresó.



Argumentó que los apoyos podrían ser con silo, alimento, melaza, semilla, alambre, para hacer potreros más chicos y se pueda rotar el ganado, melaza para darle energía la ganado, maíz para que lo llene, alfalfa para que el animal esté lleno y sus aparatos reproductivos estén aptos.



La situación la atravesaron por lo menos 500 productores ganaderos y agrícolas de la zona.



"Que dure lo menos posible, se espera lluvia en las próximas horas, rezamos para que llueva y las autoridades regresen apoyos que nos han quitado y activen programas cerrados y que tengamos acceso a un plan emergente para darle vida a nuestros pastizales", finalizó.