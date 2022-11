Ganadora del Premio Estatal del Deporte tiene la mira puesta en Olimpiadas 2024

La ganadora del Premio Estatal del Deporte en Veracruz 2022, Samantha Jiménez, se dijo satisfecha por este reconocimiento el cual es una motivación para su preparación rumbo a las Olimpiadas 2024 en París, Francia.La clavadista originaria del Puerto de Veracruz, destacó al obtener el octavo lugar en el Campeonato Mundial de Budapest 2022, en sincronizados plataforma en donde participó con la también veracruzana Viviana del Ángel Peniche.“Estoy muy agradecida y es una motivación para el ciclo que se viene que es París 2024, es algo muy grande, es algo que ya me tocaba. El mundial de Budapest donde hice sincronizados con Viviana del Ángel fue el mejor resultado en el año y eso me dio el premio, ya todos de clavados lo había ganado y era la única que no lo había ganado, estoy muy contenta”, dijo.Actualmente, la joven de 24 años entrena en León, Guanajuato, y anticipa una preparación fuerte porque el 2023 será un año cargado de competencias que todas son importantes para la calificación olímpica.Tanto en clavados individuales y sincronizados vienen competencias como Juegos Centroamericanos y Panamericanos.“El año que viene tenemos mundial, tenemos panamericanos, centro(americanos), que todos nos dan plazas para juegos olímpicos, creo que será un año muy pesado y es importante porque hemos trabajado mucho tanto en lo individual como en el sincronizados y será una meta muy buena”.Samantha Jiménez, estuvo en Veracruz para entrenar en Leyes de Reforma.El Premio Estatal del Deporte 2022 se anunció el pasado 24 de octubre.