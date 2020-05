Garantiza SEV pago de bonos a docentes federales y estatales en Veracruz

Esta quincena, más de 138 mil profesores federales y estatales en Veracruz recibirán su bono del Día del Maestro. También se entregarán estímulos por 30 y 40 años de servicio y se cumplirá con el bono por el Día de las Madres, afirmó la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya.



La funcionaria estatal reconoció que, si bien este recurso es un derecho del magisterio, en el caso concreto de la entidad y ante la contingencia por el COVID-19, los mentores se lo han ganado aún más.



Recalcó el esfuerzo que hacen por la necesidad de trabajar a distancia, además de que han colocado a Veracruz como “punta de lanza” a nivel nacional, en este esquema de educación.



“Son tiempos difíciles los que estamos viviendo y hoy más que nunca quiero reconocer a las y los docentes de Veracruz, quienes no han bajado la guardia y se han adaptado a las nuevas formas de enseñanza; desde los maestros que enseñan vía web hasta aquellos que caminan por las sierras para entregar los cuadernillos de actividades a sus alumnos. Son ellos, sin duda alguna, una parte fundamental en el pilar de nuestra sociedad”, dijo.



Por lo anterior, dijo que los profesores federales y estatales en la entidad recibirán en tiempo y forma el pago de su quincena, así como el bono por el Día del Maestro, aunque lamentó que ante la crisis de salud que afecta al país y al Estado, no se pueda realizar ningún festejo alusivo a la celebración.



“Este Día del Maestro, lamento mucho que no podamos celebrarles como es debido pero la contingencia no nos permite llevar a cabo eventos. Sin embargo, quiero que todas y todos los maestros tengan la certeza de que su bono les será pagado en tiempo y forma, pues no sólo es su derecho, sino que han demostrado su dedicación y entrega, lo tienen más que merecido”, señaló y afirmó que ningún maestro se quedará sin su estímulo.



Es así que un total de 42 mil 751 docentes estatales, así como 95 mil 942 mentores federales recibirán sus bonos, mientras que un total de 845 profesores estatales y mil 458 federales recibirán su estímulo por 30 años de servicio, así como 55 estales y 276 federales por 40 años de servicio.



Finalmente, Aguilar Amaya aseguró que además, se pagará el bono que se otorga a las maestras por el Día de las Madres.