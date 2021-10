Gas Bienestar ha sido “llamarada de petate”; precio del LP seguirá subiendo

Los costos del gas L.P continuarán incrementándose, ya que éstos dependen de los precios internacionales de los hidrocarburos, indicó el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.Criticó que la promesa del Gobierno Federal de mejorar los precios e incluso mantenerlos a través del Programa de Gas Bienestar haya sido sólo una “llamarada de petate”.Y es que recalcó que el costo no depende de un precio local, sino que siempre estará en función de cómo se comporte el mercado internacional del petróleo.“El gas no depende del precio local, es un precio que se mueve a nivel internacional y que depende de la demanda- oferta de los hidrocarburos, el gas está subiendo, aun cuando se implementó el programa de Gas Bienestar, fue una llamarada de petate porque va a seguir subiendo, no va a tener un precio fijo”, explicó.Expuso que, en poco tiempo, no sólo las gaseras se manifestarán sino también la población, pues los incrementos están imparables.“Acaba de subir y vendrán más incrementos, así va a estar, mientras no se tengan refinerías vamos a estar sujetos a los precios internacionales, en Gas Bienestar no se hizo nada, no se puede mantener un precio fijo, porque lo compramos, estamos importando, si fuéramos productores de gas L.P. se tendría un precio fijo. Prometieron un precio y en lugar de bajar, sigue subiendo”, recriminó.