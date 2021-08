Gas natural conviene a Veracruz; "mafias" del gas LP frenan su instalación

El boicot y la manipulación que han ejercido las empresas encargadas de la comercialización de Gas LP con respecto al gas natural, mismas que se han erigido en mafias, han impedido su introducción al sureste del país, afirmó el empresario Horacio Zárate Acevedo.



En entrevista, el expetrolero señaló que además de representar un costo más bajo con relación al gas licuado de pétroleo (LP), el gas natural daría impulso al desarrollo económico del país y del Corredor Interoceánico, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles estará en la ciudad de Xalapa.



“Se requiere que se detenga a toda la mafia del Gas LP y se dé el impulso a los empresarios que quieren invertir en el gas natural que es más económico”, indicó.



Agregó que no se puede permitir en ningún sector económico del país, ni político o social que los distribuidores del Gas LP quieran hacer “una manipulación errónea o intentar poner de rodillas al gobierno de México, como lo sucedido hace algunos días”.



“Se debe de eliminar ese tipo de pasamanos o comisionistas que lo único que hacen es encarecer el kilogramo y el litro del Gas LP, aunado a los miles de quejas por litros y kilos incompletos”, dijo.



Agregó que las empresas no solo son responsables del encarecimiento en los costos del gas, sino también de decenas de siniestros que han puesto en riesgo a la población y que son atribuibles a errores humanos.



Al recordar que México es uno de los mayores consumidores de Gas LP a nivel mundial, enfatizó que una gran alternativa sería, con mayor razón, la introducción del gas natural.



“Ellos tienen acaparado más del 80 por ciento del consumo de gas LP en el país, tienen utilidades por encima de los 8 mil millones de dólares y eso los hace meramente molestos si llegara a crearse el consumo del gas natural”, dijo.



Señaló también que el precio del gas natural está por debajo del precio promedio a nivel nacional en un 30 o 50 por ciento con respecto al LP; esto beneficiará, dijo, de manera directa a los bolsillos de las amas de casa, de los comerciantes, de los industriales y en este momento sería la mejor alternativa para hacer un impulso al desarrollo económico.



El empresario señaló que el mayor desarrollo se reflejaría en Veracruz, al ser este el mayor productor de gas a nivel nacional, máxime que en esta entidad se impulsa la obra del corredor interoceánico, donde ya hay empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir y posicionarse en el nuevo comercio exterior que representarán los más de 200 kilómetros que abarcará de Coatzacoalcos a Salina Cruz.



“Veracruz ahí lo tiene; que se otorguen las facilidades para que se impulse el fomento al empleo, a abaratar los costos de operación de las empresas que quieren invertir en México y que haya una pujanza en cuanto al comercio exterior de los Estados Unidos a Asia y que entrarán por el puerto de Coatzacoalcos y saldrá por el puerto de Salina Cruz”.



Horacio Zárate enfatizó que aterrizar estos planes significaría un punto de equilibrio para el Golfo de México “en este proyecto que ha impulsado fuertemente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez”.



Enfatizó que es necesario un reordenamiento de los gaseros del país y esta es la oportunidad del gobierno federal de ofrecer un energético a menor costo que, reiteró, beneficiará a diversos sectores.



Detalló que permitir la venta de gas natural no es un cheque en blanco, pues las empresas a las que se les conceda el permiso municipal deberán crear e introducir la infraestructura necesaria para ello, debiendo también preservar las vialidades y zonas donde pasará, de la manera en la que fueron encontrados.



Para esto, se pueden formar alianzas con colegios de ingenieros y personal especializado para que vigilen que la introducción de las líneas se sujeten a la reglamentación existente en cada municipio.



“Las empresas tienen la obligación que, si están requiriendo del uso de las vías de comunicación de un municipio, de repararlas y dejarlas como tal sino serían sancionadas. Las empresas que han trabajado en otros estados no han tenido problemas”, sostuvo.



Finalmente, señaló que únicamente falta voluntad política para permitir la comercialización del gas, pues no solo habrá beneficios para diversos sectores y generación de empleos, sino también contribuirá a la disminución de las emisiones de bióxido de carbono “por el bien de todos”.



Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado por implementar un gasoducto para surtir gas natural en los parques industriales que se abrirán con el proyecto del Corredor Interoceánico así como para su uso doméstico en viviendas.



El titular del Ejecutivo ha señalado que debido a los contratos que heredó de administraciones pasadas, el país tiene actualmente un excedente del 40 por ciento en gas natural, el cual tiene que pagarse, pero no se tiene capacidad para utilizarlo en su totalidad.



Por esta razón su Gobierno buscará que los 10 parques industriales se surtan con el gas natural y que habitantes de las ciudades por donde pasa el Corredor también accedan a esta fuente de energía a un menor precio que el gas LP.



Sin embargo, subrayó que sólo se dará este producto en las ciudades en donde se logren acuerdos con los ciudadanos y que las instalaciones puedan concluirse antes en 2023, o previo a que concluya su sexenio.