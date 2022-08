Gasolineras de región Orizaba experimentan bajas ventas

Una baja del 25 por ciento se ha tenido en las ventas de gasolineras de la zona debido al costo de este combustible que ya ronda los 23 pesos, indicó el empresario del ramo Igor Rojí López.“Es un hecho que las gasolineras están sufriendo las bajas de ventas porque está en 23, ya va para 24 pesos el litro”.Agregó que del inicio de la presente administración federal a la fecha, las gasolinas han incrementado su precio en nueve pesos, lo que aunado a la carestía que se vive ha generado que los automovilistas se midan al momento de cargar combustible.Expresó que es una situación grave la que está viviendo este sector, por lo que “lo que intentamos es que no se pierdan los empleos, que la gente no sufra desempleo”, pues eso sólo afecta más la economía.Rojí López recordó que actualmente el gobierno federal se encuentra subsidiando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como una forma de contener el alza en los precios; sin embargo, se ha mencionado que no se sabe cuánto tiempo más se pueda mantener.Agregó que de retirarse ese subsidio el precio de los combustibles se elevaría en un 15 por ciento.El empresario mencionó que actualmente el panorama es de incertidumbre pues las perspectivas no son halagüeñas para este cierre de año.