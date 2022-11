Gasto Federal per cápita para Veracruz será menor en 2023: Diputada Lorena Piñón

La diputada federal priista Lorena Piñón Rivera aseguró que aunque se indique que Veracruz recibirá 10 por ciento más de recursos en 2023 para situarse en casi 140 mil millones de pesos; en términos reales, según ella, se refleja una disminución en los ingresos que tendrá la Entidad el próximo año.Tras encabezar la Asamblea Informativa del Grupo Parlamentario del PRI sobre el Paquete de Presupuesto de Egresos Federal 2023, dijo que este monto de 17 mil 770 millones de pesos más que en 2022; sigue estando por debajo de lo que se le aumentó, por ejemplo, Zacatecas, Campeche o la Ciudad de México.“La realidad es muy distinta ya que la participación del gasto federalizado para Veracruz en 2023 será ligeramente interior que en 2022. El gasto per cápita para Veracruz será de 17 mil 166 pesos menor que al de Zacatecas con 21 mil 470 pesos; Ciudad de México, que se ubica en 23 mil pesos o a Campeche que es superior a los 24 mil”, reveló.Por ello aseveró que “nadie puede negar que cada Estado ha sido mutilado en su presupuesto y es triste ver que en Veracruz temas estratégicos como la salud, la educación, la infraestructura y el campo son desestimados por la Cuarta Transformación”.Piñón Rivera expuso que las participaciones federales del Ramo 028, representan el 48.6 por ciento del gasto federalizado en el Estado y dependen “profundamente” de la recaudación y que a su vez depende del crecimiento económico del país el próximo año, estimado en 1 y 1.3 por ciento según proyecciones de expertos y no del 3 por ciento como lo cree el Gobierno de López Obrador.“Será muy probable que no se alcance el monto proyectado de participaciones federales y en consecuencia muchos programas y obras del Estado y los municipios de quedarán sin los recursos suficientes”, alertó la legisladora federal priista.En ese sentido, criticó que en el documento que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre en el Congreso de la Unión, se enlisten más de 21 proyectos con “cero pesos”.“Es algo vergonzoso verdaderamente”, expuso al fustigar también la supuesta desaparición de recursos del Ramo 33 y los Fondos Regionales o Metropolitanos que ayudaban a los proyectos de municipios conurbados.“Las entidades federativas han dejado de recibir importantes recursos. Si comparamos lo proyectado en 2023 con lo que se aprobó en 2018, el último año de la administración anterior (de Enrique Peña Nieto). Si excluimos la inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) la Entidad ha dejado de recibir aproximadamente 11 mil 574 mdp, equivalente al 67 por ciento de lo que recibió en 2018”, detalló desde el presidium del auditorio Jesús Reyes Heroles del Comité Directivo Estatal del PRI.