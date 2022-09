Gente desdeña plazas en área de piso y mostrador, en Córdoba

El comercio local enfrenta problemas de captación de personal sobre todo trabajadores para el área de piso y mostradores, la gente no quiere esas plazas y no es por los salarios que ofrecen señaló Carlos Lara, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba.Explicó que el 70 por ciento de los comercios en Córdoba siempre tiene faltantes en la base trabajadora, se trata de zapaterías, papelerías, abarrotes, boutiques y perfumerías principalmente.Consideró el entrevistado que no es por el tema de los salarios pues se gana igual que en otros o donde ganan más la vida es más cara."El salario está igual en todos lados, si te vas a la zona norte por ejemplo, Monterrey te pagan 30 por ciento más, pero la vida es 50 por ciento más cara".Señaló que esta problemática es general, no es privativo de la zona centro y los salarios no están castigados.Otro sector que enfrenta falta de interés es el transportista de carga, pues los operadores prefieren irse a laborar a estados Unidos por el tema de la seguridad y sí un mejor ingreso.