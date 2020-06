George Floyd: otra ejecución pública en el país de la “Libertad”

.

[1] Tuit de Guillermo del Toro, calificando la muerte del albañil Geovani López en manos de policías, en Jalisco.

25 de mayo será otra fecha más que deberá agregarse al libro de los crímenes cometidos bajo el pretexto de hacer cumplir la “Ley y el orden” en ciudadanos indefensos. Ese día, desde la Nación de las “oportunidades”, se filmaron para el mundo las arbitrariedades que 4 policías blancos de Minneapolis perpetran contra George Floyd, ciudadano afroamericano de 46 años, arrestado por pagar cigarros con un billete supuestamente falso. Para asegurarlo, el agente Derek Chauvin, auxiliado por dos de sus compañeros, aplica una llave de estrangulación. Derrumban al piso a George Floyd y de inmediato, para inmovilizarlo, Derek coloca su rodilla en la nuca del sujeto, presionándola contra el cemento. Ya esposado y sometido en el suelo, dos oficiales cargan su peso sobre la espalda de George mientras que el 4º, en actitud retadora (como vaquero en duelo) vigila que los testigos no entorpezcan su “trabajo”. Durante 8 minutos, 46 segundos, los agentes, a pesar de ser observados y reconvenidos por varios ciudadanos,a un ser humano, simplemente porque podían hacerlo. ¿Sabían que sus superiores les cubrirían esos abusos de autoridad? A continuación, intentando reconstruir esos 8 dramáticos minutos (8:21 a 8:29) se traducen de 3 video los diálogos, principalmente del publicado en e https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/04/i-cant-breathe-la-secuencia-completa-de-la-muerte-de-george-floyd/ : No puedo respirar, hombre. ¡Por favor!¿Qué quieres?: ¡ No puedo respirar!, ¡Por favor!,…, la rodilla en mi nuca, ¡no puedo respirar!: Bueno, levántate y entra en el carro, hombre.: Lo haré.: Bueno; ¡levántate y entra al carro!: ¡No puedo moverme!: ¡levántate y entra al carro!: ¡Mamá..!: ¡Levántate y entra al carro!: ¡No puedo!: Lo tienes abajo, ¡déjalo respirar! Uno de mis amigos murió de la misma manera.¿Voy a morir de la misma…? ¡Me duele el estómago!, ¡me duele el cuello!, ¡me duele todo"! Dame agua. ¡No me mates!- Se escuchan otras voces y Floyd repite-¡Mi cuello! ¡Denme agua, por favor!. ¡No puedo! No puedo…,¡no puedo respirar!--: ¡Míralo! ¡Bájate de él, ahora!: ¿Qué pasa con ustedes?: Puede hablar. Está bien.: Él tiene masa,… él tiene masa.--: Hermano, él no se está moviendo. Floyd no se está resistiendo al arresto. Revisa su boca.¿Ellos lo mataron, hermano?Sácalo del suelo... Podrías haberlo metido en el coche ahora. No se resiste al arresto ni nada. Lo. ¡Mira tu lenguaje corporal! ¿Lo han matado?" ¡Realmente lo han matado!: ¡¿Muéstrame su pulso?! ¡Chécalo!: ¡Checa su pulso! ¡Chécalo ahora mismo!El hombre no se mueve ya, hermano.Los resultados preliminares de la primera necropsia legal, filtrados a la prensa, confirmaron la sospecha del público sobre una probable manipulación de las causas de la muerte de la víctima para exculpar a los oficiales de la policía su brutalidad y abuso de autoridad. Esa manera de dar a conocer datos oficiales no es extraña; en casos socialmente “sensibles”, los mercaderes del Poder “miden el agua a los camotes” (como decimos en México) antes de dar la cara procurando minimizar las consecuencias políticas. Les falló; lo único que consiguieron fue ahondar y multiplicar la indignación mundial; la gente salió iracunda a las calles y …Continuará: “¿Por qué mataron a George Floyd?