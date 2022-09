Gestiona Banderilla ante la SIOP paso a desnivel en la entrada a cabecera municipal

El Ayuntamiento de Banderilla está gestionando ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) un paso a desnivel en los límites de este municipio y Xalapa, toda vez que no fue considerado entre los proyectos de este tipo que se planean para mejorar la movilidad vehicular por la avenida Lázaro Cárdenas."Hay uno que no se tomó en cuenta y que creemos que es el que genera más problemática y es el de la entrada. Ése no se consideró. Es el de la entrada a Banderilla, yendo de Xalapa hacia la Ciudad de México (pasando el río). Es el que genera más caos y es el que estamos platicando", comentó el alcalde David Sangabriel Bonilla.Y es que dijo que los días sábados es un problema para salir de Xalapa y también para entrar a la cabecera municipal de su demarcación, por lo que es necesaria esta obra estimada en 25 millones de pesos."Lo que estamos platicando con SIOP, para tener el respaldo para Banderilla, que le metamos el hombro de manera positiva y nos lo aprueben, porque al final de cuenta es una obra para Banderilla pero afecta mucho a los xalapeños (el congestionamiento en esa zona conurbada)", expusoSangabriel Bonilla precisó que ya se trabajó en (…) este proyecto de paso a desnivel, cuya inversión es difícil que la pueda erogar su administración, ya que sólo recibe 60 millones de pesos de presupuesto al año."Comparado con el presupuesto de ciudades grandes como Xalapa no tenemos ni el 10 por ciento. Entonces sí se nos complica con recursos propios llevar a cabo esta obra", reconoció.Para llevar a cabo las obras que ya fueron establecidas dentro del programa metropolitano, el munícipe banderillense indicó que su Gobierno apoyará al Gobierno estatal con todo lo que requiera de permisos y trámites, incluso con la contribución de "un poquito" de dinero si se necesita."Yo espero que el Gobierno del Estado considere el tema de presupuesto que tiene Banderilla y que nos ayude un poquito más. Tienen considerado tres pasos a desnivel: el del CBTIS, el de La Martinica y creo que el metropolitano, para que ya sea una sola línea y ya no generar tanto caos vial", expresó finalmente.