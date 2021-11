Gestiona CANACO nueva clínica del IMSS y regreso de PROFECO a Xalapa

El gremio empresarial y el ayuntamiento de Xalapa gestionan el proyecto de abrir una nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 140 camas, para la Capital del Estado; destacó el propietario de Agua Xallapan y presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.En entrevista con Mauricio Cuevas Gayosso dentro de la tercera temporada de AlCalorEmpresarial, el dirigente empresarial dio la primicia y refirió que la propuesta conjunta es producto de la sinergia del gremio comercial con el gobierno municipal y de gestión con la Federación.La clínica IMSS implicaría una derrama de mil 700 millones de pesos en la Capital de Veracruz.Además, se plantea reactivar una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor para Xalapa, tras el cierre de la Subdelegación en calle Cánovas del centro.“Y hay una posibilidad de que pueda tener Xalapa, sino una delegación, sí una oficia y no se tengan que trasladar a Veracruz”, afirmó.Añadió que, en el último semestre, la región de la Capital experimentó una paulatina recuperación económica tras más de un año de encierro y restricciones por la pandemia; dado que conforme avanzó la vacunación, Xalapa se encaminaría a una disminución de casos y una mayor apertura comercial.“Y nosotros ya vemos más movilidad, más derrama económica y hoy seguimos atentos a seguirnos cuidando, te da mucho gusto ver lugares con más aforo, restaurantes cada vez más llenos”.Esto condujo a que los servicios de eventos, banquetes y fiestas comenzaran nuevamente a atender reservaciones, algunas pospuestas por los anfitriones.Dijo que en el caso de la CANACO y como voz del gremio empresarial, Bernardo Martínez enfatizó en no apoyar la idea de “estar polarizados” como sociedad, sino sí señalar y proponer de manera proactiva el desempeño de la autoridad en los tres niveles de gobierno.Desde el set de TeleClic, Martínez Ríos admitió que la posibilidad de participar con la sociedad incentiva a muchos dirigentes de cámara a aspirar a cargos públicos; y dicha situación no es exclusiva de Xalapa sino de todo México.“Hemos visto que muchos Presidentes de Cámara, no nada más aquí en Xalapa, sino en todo el país han brincado a puestos, pero también es a veces propio del trabajo que uno hace, cuando tú das tu opinión, cuando tienes este acercamiento, este diálogo, cuando tú puedes incidir en ciertas decisiones hay compañeros que se sienten con ciertas preferencias”.Egresado de Mercadotecnia por el Tec de Monterrey, Bernardo Martínez se incorpora a los negocios familiares, pero su interés se centró en la comercialización, la mercadotecnia y con el tiempo, asume la parte directiva de la empresa.En 1993 despega Agua Xallapan, en una coyuntura con la aparición de brotes de cólera en el país y la deficiente calidad de agua a las poblaciones; y en un principio, si bien la industria refresquera catapulta el negocio del agua envasada, Xallapan se adapta de manera idónea a la cultura de tomar agua.“A lo largo del tiempo se ha ido transformando, es una industria que tiene pocas barreras de agua y hoy hay muchos productores y las ofertas están muy centradas y tenemos marcas transnacionales compitiendo en la industria”.En el caso de Xallapan, hoy la empresa cuenta con 2 plantas y comercializa 2 marcas, con los valores de atención al cliente y espíritu de servicio y un proceso de envasado al nivel de las grandes empresas.“Con el tiempo también aprendimos a tener tecnología, procesos de producción, control de calidad, y esto nos permite una calidad mucho más homogénea”.Sobre los negocios de “relleno” de garrafones, Bernardo Martínez alertó que, en muchos casos, no se ofrece la misma garantía al tomar agua del suministro público, con procesos poco regulados y no es un tema de calidad, sino de competitividad.Esto, porque los negocios de “relleno” compiten en condiciones disparejas contra empresas establecidas, con un costo desigual por metro cúbico del agua y sin certificaciones de sus procesos.“Al final, a los que tratamos de hacer las cosas de otra manera, nos pone en desventaja”.Confió que la próxima administración municipal invierta en Xalapa, sobre todo en los rubros de vialidad, seguridad, turismo, y cultura; y construir una sinergia con la Universidad Veracruzana y el potencial de dicha Casa de Estudios.