Gestionarán que una panista presida Mesa Directiva del Senado

La Senadora del PAN, Indira Rosales San Román, afirmó que su bancada gestionará que un legislador blanquiazul sea quien presida la Mesa Directiva del Senado de la República y preferentemente que sea una mujer.Y es que criticó que no ha existido una verdadera rotación en este puesto de la cámara alta, aunque reconoció que sí han tenido equidad de género, toda vez que ya dos mujeres han estado a la cabeza del Senado, Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández de MORENA."Al menos en esa parte ha habido equidad, nosotros estaríamos pugnando, me parece, que fuera mujer y que fuera una panista la que estuviera presidiendo el Senado de la República, esperamos que haya apertura, qué de todas formas estas semanas son claves, la elección se espera que sea un día antes del inicio del período legislativo, estaríamos hablando de que la estaríamos realizando en dos semanas”, indicó.La panista aseguró que en la bancada hay mujeres destacadas que tienen el perfil para ser presidentas de la Mesa Directiva del Senado.Destacó a la ex precandidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota y la actual vicepresidenta Alejandra Reynoso."Nuestra primera opción natural es nuestra vicepresidenta del Senado de la República, que es Alejandra Reynoso, qué ha venido fungiendo un excelente papel como vicepresidenta en el Senado, tenemos también a figuras como a la Senadora, Josefina Vázquez Mota, qué sería también un excelente presidenta del Senado de la República, por mencionarte dos opciones”.Lo más importante consideró es que exista disponibilidad de los senadores de MORENA para el diálogo y alternancia.