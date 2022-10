Gestoría para Personas con Discapacidad Coatzacoalcos pide quitar adoquines de banquetas

En atención a la Ley 822 del Estado de Veracruz, en Coatzacoalcos deberían retirarse los adoquines de las banquetas del centro de la ciudad, sugirió José Juan Ríos Ramírez, director de Gestoría para Personas con Discapacidad (Degeped).Recordó que en administraciones anteriores no se pensó que este material sufre deterioros y que a su vez provoca dificultad para poder caminar, incluso para aquellos que no tienen discapacidad alguna.Recordó que la Ley 822, menciona que todo se debe adecuar y/o hacer ajustes razonables a la infraestructura urbana para permitirles a las personas el acceso y la movilidad, aunado a que deben existir señaléticas."El centro lo adoquinaron en épocas pasadas y nunca pensaron cómo el adoquín sufre deterioros, es muy difícil hasta para una persona con vista completa caminar por las calles del centro.A obras públicas que atiendan el problema, que pongan la señalética adecuada. Que no haya adoquines, no hay beneficio", mencionó.Justo en el marco del día internacional del bastón blanco, (una vara ligera y alargada que identifica a las personas ciegas​ y con discapacidad visual, que les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública), el servidor público confirmó que Coatzacoalcos es "poco amable" con el bastón blanco porque están muy accidentadas las calles.La Ley, aseguró, también deben aplicarla hoteles, comercios, bancos y todas las oficinas para que los accesos a personas con debilidad visual puedan tener acceso sin problema alguno.