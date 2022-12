Gimnasio de La Lagunilla de Xalapa estará adaptado para personas con discapacidad

El director de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Bertoldo Reyes Campuzano, aseguró que el Gimnasio de La Lagunillas, que rehabilita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), contará con espacios para que las personas con discapacidad puedan practicar alguna disciplina.“Ahí va a haber espacios para ese tipo de deportes bajo techo, ahorita se está utilizando el (gimnasio del) FOVISSSTE con muchísima carga, pero ni modo, no tenemos otro. Pero contando con La Lagunilla ya va a haber una posibilidad para ellos”, afirmó.En la entrevista, el funcionario municipal afirmó que van “a tratar” de que haya un “espacio especial” para las personas que tienen alguna discapacidad.“Contaría con todo, bien diseñado, lamentablemente los únicos espacios que tenemos para ellos únicamente el FOVISSSTE está en buenas condiciones en este momento. La Lagunilla estará para enero o febrero, si nos lo entregan en esas fechas, no creo que salga en este año”, consideró.Y es que Reyes Campuzano agregó que ha estado viendo los avances de la obra y a su parecer no son suficientes para que se concluya antes de terminar el 2022.“No es un tema del municipio (aplicar alguna penalización a la empresa por la demora), es un tema federal. Ahí nosotros no podemos intervenir, lo está haciendo la SEDATU. Lleva un espacio para biblioteca, uno para un rin de boxeo, lleva dos canchas para basquetbol, la de futbol y el gimnasio que puede ser para basquetbol”, detalló.Al ser cuestionado sobre si en Xalapa se podría realizar algún torneo deportivo que permita a personas con o sin discapacidad participar en conjunto; respondió que sí sería posible siempre que se cuente con los espacios adecuados para el balompié.“Solamente tenemos uno y es el de la colonia 21 de Marzo y es un campo infantil, es el único que tenemos. El de La Lagunilla sería un campo normal, con las medidas reglamentarias. De los que no tenemos sería el único. Ahí vamos a adaptar tres canchitas para infantil porque en enero o en febrero queremos arrancar con el torneo infantil interligas”, concluyó.