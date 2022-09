GN supervisará que taxistas cuenten con permiso para operar en otros municipios

La Guardia Nacional supervisará que los taxistas que trasladen pasaje de uno a otro municipio cuenten con el permiso correspondiente que marca el reglamento de transporte o en caso contrario serán sancionados.En entrevista, Víctor Hernández Flores, Agente Mayor de la Guardia Nacional en Xalapa, dijo que en caso de algún operativo donde la institución interactúe con taxistas y se encuentre una situación de desempeño de la labor en una jurisdicción distinta a la de origen, presentando este permiso no habrá problema alguno."Los taxis tienen su jurisdicción aquí en Xalapa, entonces si ellos llegan a salir a Veracruz o algún sitio ellos necesitan un permiso porque así lo marca el reglamento."Deben acudir a solicitar su permiso para que, si alguno de nuestros elementos llega a pedir una documentación, con el permiso y todo legal, no pasa nada", dijo.Sentenció que, de no contar con la documentación necesaria para realizar traslados entre municipios, sí se harán acreedores a sanciones económicas.Acotó que la intención de los trámites de permisos es "salvaguardar" en todo momento la integridad de los pasajeros.Agregó que el costo de los permisos es una facultad que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), trámite que, indicó, no debería representar mayor pérdida de tiempo.