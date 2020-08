Gobernador de Querétaro cesa a su secretario particular, tras video de supuesto soborno

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció esta tarde la destitución de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien se venía desempeñando como su secretario particular.



Ello, ante la difusión de un video en el que Gutiérrez Badillo aparece recibiendo supuestos sobornos, en el marco del caso que se le sigue a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.



A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Querétaro aseguró que nunca tuvo conocimiento de los supuestos actos de corrupción.



“Determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", escribió.



En el video se ve a Gutiérrez Badillo recibiendo fajos de dinero en lo que parece ser el Senado, y el video fue difundido en una cuenta a nombre de Juan Jesús Lozoya, hermano de Emilio Lozoya, quien había prometido a la FGR mostrar los sobornos que se dieron en el Congreso para la aprobación de las reformas estructurales.



También aparece quien hasta el momento se presume es Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado.



Los abogados de Lozoya informaron que Juan Jesús presentará una denuncia ante la FGR para deslindarse de esa publicación.



La FGR, consultada por EL UNIVERSAL, afirmó que esa prueba no ha sido presentada por la defensa de Lozoya.