Gobernador descarta nueva ola de contagios en Veracruz

El Estado de Veracruz cuenta con los registros más bajos de contagios de COVID-19, desde el inicio de la pandemia, así como de hospitalización, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El mandatario estatal reconoció que estos resultados que ha obtenido la entidad, se derivan del Plan Nacional de Vacunación, ya que la mayor parte de la población acudió a inocularse.“Llevamos varios días sin crecimientos, sin fallecimientos el registro de hospitalización está muy bajo, es de los más bajos que hemos tenido en estas épocas”, puntualizó.Por lo anterior, García Jiménez desestimó que en Veracruz, así como en el resto del país se pueda generar una nueva ola de este padecimiento y reconoció que los contagios se podrán presentar en menor cantidad.“Recuerden que el doctor López-Gatell informó que ya se queda descartada cualquier ola por el programa de vacunación, no sé si en otros países sea así, pero al menos en México la sociedad lo entendió muy bien, acudió a vacunarse y eso descarta que se pueda presentar una siguiente ola. No quiere decir que no haya casos, se puede presentar un incremento de casos por las temporadas, pero controlados”, aseveró.Finalmente, al ser cuestionado respecto a si continuará la aplicación de todos los protocolos sanitarios, mencionó que, de acuerdo con las circunstancias, la autoridad sanitaria lo determinará ahora en la denominada “nueva normalidad”.“Dependerá de la situación (si se mantienen las medidas), pero ya pasamos a la nueva normalidad”, concluyó.