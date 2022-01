Gobernador desdeña supuesta Comisión Especial de Monreal; “no existe”, es engaño

Al asegurar que ni siquiera existe, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, desdeñó la supuesta Comisión Especial que anunció el Senado de la República para indagar abusos de autoridad en la entidad.“No es Comision, es un grupo de senadores”, dijo el Mandatario en referencia a lo anunciado por el líder morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, quien desde hace días asegura que ya indagan detenciones arbitrarias en Veracruz.En conferencia de prensa, García Jiménez incluso mostró el sitio web del Senado, en donde no aparece la comisión.“¿Qué me va a preocupar a mí algo que no existe? Es un fantasma con lo que están espantándolos a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy aquí tranquilo”, dijo.De acuerdo con el Gobernador, tanto Monreal Ávila como el también senador Dante Delgado —quien preside la presunta Comisión— han engañado a la opinión pública.