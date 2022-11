Gobernador niega que criminalizara a periodista al relacionarlo con huachicolero

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez negó que haya “criminalizado” con sus declaraciones hechas en Tuxpan al reportero Francisco Eusebio Hernández Elvira, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente se encontró sano y salvo, sin embargo, ante el delito de “privación ilegal de la libertad”, afirmó que el Estado le brinda protección.Lo anterior ante el exhorto que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), hizo al Ejecutivo del Estado, ya que en una entrevista realizada el día de ayer miércoles en Tuxpan, el mandatario informó que el comunicador habitaba una vivienda de una persona fallecida y señalada de huachicoleo.En ese tenor, García Jiménez desestimó que su intención haya sido el “criminalizar” al reportero, sino por el contrario, exhortar a colaborar para poder esclarecer la situación, pues reiteró que fue privado de su libertad.“Yo acepto el exhorto, pero pregunto, quieren que se proteja al periodista, ¿que se investigue o no? Queremos dar con los responsables, independientemente del detalle de lo que haya pasado, lo que se presume sucedió es una privación ilegal de la libertad, aunque apareció sano y salvo. Yo no lo criminalicé; mi opinión, lo que es, ayúdanos a ayudarte y dinos sobre estos temas para ir por los responsables”, explicó.Al respecto, el mandatario reiteró que en su administración no se tolerará ningún tipo de agresión contra comunicadores e insistió en que el Estado brinda seguridad a Francisco Eusebio Hernández Elvira.“Lo vamos a proteger, rindió sus primeras declaraciones, ya no podemos decir más, la Fiscalía sigue recabando información. Está sano y salvo, no presentaba golpes, independientemente de eso, se le tiene que proteger y por lo menos el delito de privación de la libertad se dio, entonces hay responsables y vamos por los responsables. No vamos a permitir que se agreda a los periodistas”, finalizó Cuitláhuac García.