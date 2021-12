Gobernador no descarta “ajustar” delito de ultrajes a la autoridad

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que no se niega a que se analice el delito de ultrajes a la autoridad, incluso, dijo que de ser necesario se podría ajustar.El Titular del Ejecutivo reiteró que este delito no se está usando para otros fines como el político, tal como afirman líderes y actores partidistas, pues precisó que el Código Penal de Veracruz clarifica que se comete cuando hay agresiones violentas contra elementos de la fuerza pública."Está bien claro, dice exactamente qué tipo de agresión violenta. Entonces no puede ser: me dijo una grosería. La ley es perfectible y yo no me niego a analizar, nada más que hay que estar conscientes de cómo surgió eso (la reforma para tipificar las causales de este ilícito)", indicó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.El mandatario veracruzano manifiestó nuevamente que este cambio en la ley punitiva estatal no va dirigido a los políticos o ciudadanos, sino a los delincuentes que tienen armas y disparan contra los policías, sin esperar que un juez los libere pese a comprobarse la agresión."Si se tiene que hacer un ajuste que se haga", refrendó García Jiménez quien explicó que no es lo mismo la invalidación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de este delito en otros estados, porque en sus Códigos no se definía bien en qué consistía el delito y bajo que causales se debía aplicar la medida cautelar de prisión preventiva."Yo me opongo a eso también, que sólo diga ultrajes a un policía, y te quedas: ¿Qué es el ultraje a un policía?, No estaba definido y por eso lo echaron atrás. Pero acá cuando lo actualizamos -verificamos- primero que sea constitucional, era importante porque no íbamos a hacer algo que fuera inconstitucional", reafirmó.Así, enfatizó García Jiménez, "nosotros le cerramos la puerta al juez para que se arreglara con los delincuentes y protestara cualquier cosa, fue una forma, porque luego para ir contra el juez es un problemón. Entonces dijimos, a ver, estos jueces los están liberando y la gente se queja porque a tal delincuente anda otra vez afuera, ¿Por qué?, Porque el juez le cambió la medida cautelar", refirió en la entrevista.Y es que indicó que hay un artículo constitucional que presume que en los casos de violencia contra alguna autoridad, tiene que seguirse un proceso con una medida cautelar en prisión para los presuntos responsables de cometer ese delito."Ese precepto en los Códigos Penales de los Estados, es que quien actúe con violencia y esté determinado qué tipo de violencia contra alguna autoridad, se le pueda poner (esa medida cautelar), antes no era así", manifestó.Expuso otra vez que en la legislación penal de otras entidades no se definía que era el ultraje a la autoridad, quedando la duda de lo que significaba."Acá no, acá ese delito señala específicamente que tipo de violencia se está ejerciendo contra la autoridad, entonces para que sepa la ciudadanía, si se insulta a un policía, no son los tipos de violencia que están tipificados ahí", precisó el mandatario veracruzano.Cuitláhuac García explicó que se comete el ilícito cuando hay agresión con medio violento como golpes o armas hacia los uniformados; precisando que se hizo la reforma a partir de un hecho ocurrido en Tres Valles donde se detuvo a una banda de presuntos delicuentes que enfrentaron a los elementos policiacos con armas de alto poder, sin que hubiese pérdida de vidas humanas."Van y se refugian en una casa, entonces las fuerzas piden refuerzos, dejan ahí las armas y se van y huyen a otra casa y como las fuerzas ya estaban tras ellos los capturan en la huida y van agarrando uno tras otro y los ponen ante el juez por la agresión y hacen valer ante el juez que lo habían agarrado sin armas, que ni oportunidad hubo de hacerles la prueba porque el juez los liberó de inmediato", criticó.Señaló que el togado les dio la medida cautelar de firmar cada ocho o diez días, mientras llevaban su caso en libertad, con una multa de 10 mil pesos; sin que ninguno de los detenidos cumpliera con esta orden jurisdiccional, "pero no sólo eso, después volvieron a matar a todos los jóvenes que ellos creían los habían denunciado, fueron y mataron como a cuatro en diferentes momentos".Por ello insistió que "era una puerta giratoria que se utilizaba mucho", de ahí la necesidad de reformar el delito en el Código Penal veracruzano para que situaciones de ese tipo, no vuelvan a ocurrir en la Entidad."Entonces buscamos la manera de que esos ultrajes se definieran bien, se dijera que si en la Constitución está, ¿por qué un juez no atiende eso?, Porque el Código Penal no lo dice, ah bueno, entonces que lo diga (....) y lo actualizamos, pero dejando claro que no puede ser usado para violentar derechos, tiene que quedar muy claro, es agresión violenta en contra de una autoridad", finalizó el Gobernador de Veracruz.