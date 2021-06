Gobernador presionará con desaparición de Consejos Municipales electorales

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que presentará nuevamente la Reforma Electoral dejada sin efectos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2020, para que se eliminen los 212 Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el Mandatario aseguró que las quejas ciudadanas y de partidos hacia quienes integraron los Consejos Municipales por supuestamente actuar con parcialidad en el conteo de los votos, demuestran que sí era necesario el cambio constitucional, porque se gasta “mucho dinero” en su puesta en marcha.



“Gastamos mucho dinero en órganos electorales, en consejeros, en Consejos Municipales, me cuestionaron diciendo que pusiera Consejos Municipales porque eso va a permitir la democracia, ¿y qué pasó? Consejos Municipales que están denunciados por candidatos y ciudadanía de que actuaron parcialmente a favor de algún candidato, que cerraron los ojos con la compra del voto”, dijo.



García Jiménez dijo que las cosas se tenían que hacer con transparencia, para que la ciudadanía lo entendiera pero que no quisieran abrir los paquetes y hacer el recuento de votos, generó el malestar de la población.



“¿Por qué no obligaron a los Consejos Municipales a actuar apegados a derecho, de acuerdo con el Código Electoral Local y Federal, a fin de que exista certeza en esas elecciones? ¿Cómo es posible que en Tantoyuca, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el resultado final sea de 11 mil votos para un candidato, o sea, le quitaron 11 mil votos en el PREP a una candidata? ¿Cómo es posible que permitan eso?”, cuestionó una vez más sobre el actuar de los órganos electorales.



Por ello, el Mandatario insistió que “sí teníamos la razón” cuando presentó la reforma legal y constitucional en materia electoral para eliminarlos, reiterando que la retomará, aunque no se aplique para elecciones de su sexenio.



“Sí la vamos a tener que retornar, ya aunque no se aplique en elecciones de este sexenio pero se tiene que retomar, ahí está la realidad, finalmente ¿a dónde se están trasladando los paquetes? ¿Entonces para qué gastamos tanto en renta de Consejos Municipales, en pagar consejeros municipales? ¿Por qué se gastó tanto, si finalmente llegaron acá? Ven que sí tenía la razón”, asentó Cuitláhuac García Jiménez.



García Jiménez dijo que ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE, son organismos constitucionales autónomos, ya no deberían existir esas presuntas compras de votos o la discrepancia de los sufragios obtenidos por un contendiente, entre otras irregularidades.



“Ellos tienen que también hacer una autocrítica y entonces hacia allá tendrían que ir dirigidas estas preguntas, ¿por qué otra vez compra de voto? ¿Por qué otra vez recuentos? ¿Por qué otra vez si los recuentos están bien, tienen que trasladar acá? (…) Por eso nuestra propuesta era interesante, vayamos haciendo un ahorro en eso y vayamos haciéndolo más eficiente y más transparente”,



Sobre si consideraba que con todas anomalías y hechos de violencia, se podría hablar de unos comicios tranquilos, el Gobernador dijo que no se debía generalizar y decir que estos no transcurrieron así.



“Hay que ser muy claro, no generalicemos, la elección fue tranquila, aún en temas que corresponde al INE y al OPLE, ¿estamos hablando de cuántos municipios? 19 de 212, no es ni la inmensa mayoría, no es ni la mayoría, ni es una tercera parte, ni una cuarta parte, ni siquiera es una cuarta parte donde está habiendo esta problemática”, refirió ante los representantes de los medios de comunicación.