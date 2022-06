Gobernador respalda postura de la Fiscalía en caso de José Manuel "N"

La decisión de la mayoría de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito que confirmó la sentencia de amparo en favor de José Manuel Del Río Virgen, no lo exonera de su presunta participación en el homicidio de René Tovar, expuso el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Al respaldar la postura de la Fiscalía General del Estado (FGE), el mandatario definió que seguirán las investigaciones ya que este amparo no significa la pérdida del caso.A través de sus redes sociales, García Jiménez retomó el pronunciamiento de la Fiscal General del Estado en relación a la audiencia de cumplimiento de amparo que dispuso la libertad de José Manuel Del Río Virgen.En este sentido, expuso cuatro puntos; el primero en relación a la postura del magistrado Martín Soto Ortiz, quien votó en contra del proyecto, por lo que reiteró que la decisión no fue unánime.También, el Ejecutivo del estado determinó que en este fallo no se examinó correctamente y las víctimas fueron ignoradas en la decisión de proteger al presunto homicida.Por tanto, dejó en claro que la decisión de la mayoría de los magistrados no exonera a José Manuel Del Río Virgen de su presunta participación en el homicidio de René Tovar,Cabe recordar que esta noche de viernes la FGE emitió un comunicado en el que se garantizó esclarecer los hechos, que se juzguen y castiguen a los responsables. “El homicidio de Remigio no quedará impune, no es cosa juzgada”.