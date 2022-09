Gobernador se comprometió a liquidar adeudo del IPE, recuerdan pensionados

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, debe saber que el mandatario estatal, dio su palabra a los pensionados de que su Gobierno pagaría el adeudo de los 8 mil 500 millones de pesos del saqueo al IPE el cual se cometió durante anteriores Gobiernos, por lo cual no debe haber excusa para la liquidación de ese pendiente con el organismo pensionario, expresó el integrante del Frente Estatal en Defensa del instituto, Jesús Arenzano Mendoza.Cabe recordar que hace algunos días el Secretario aseguró que esta deuda con la reserva técnica del IPE es millonaria y que por ello el Gobierno Estatal deberá analizarla si la paga, pues no se pueden dañar las recursos estatales."El Gobernador en dos reuniones que tuvimos con él, siendo Gobernador Electo, se comprometió a que se devolvería el adeudo que hay con el IPE y el adeudo venía de dos partes. Del saqueo directo fueron 8 mil 500 millones de esos tres gobernadores", explicó Arenzano.Asimismo sostuvo que el estudio actuarial 2018 da a conocer, que aparte de ese adeudo estaba el llamado institucional. "Es decir lo que le debían al IPE casi todos los entes gubernamentales, secretarías de despacho, tecnológicos, ayuntamientos, etcétera que eran alrededor de 6 mil millones de pesos".Indicó que si se suman estos dos conceptos, entonces el monto es de 14 mil 500 millones de pesos. "De esos tenemos que reconocer que la actual directora se ha aplicado bastante bien y se ha rescatado algo, pero todavía falta muchísimo más.“Es cierto que hay un subsidio y que afortunadamente la actual dirección del IPE lo ha sabido manejar bien y negociar y el subsidio ha permitido el funcionamiento de mejor manera. Pero, imagínate, que nos devolvieran los 14 mil millones de pesos. No necesitaría ni del subsidio el instituto", concluyó.