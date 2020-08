Gobernador sin síntomas de COVID pero no descarta hacerse estudios; “estoy al cien”

Hasta el momento, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no presenta ningún síntoma que pudiera generar la posibilidad de un eventual contagio de Coronavirus pero no descartó hacerse los análisis respectivos bajo prescripción de los médicos.



Lo anterior, al ser cuestionado respecto a su salud, luego de haberse reunido con la secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, quien resultó positivo a COVID-19, así como también con el titular de la SEV, Zenyazen Escobar, quien la semana pasada confirmó su contagio de Coronavirus.



En este tenor, el Jefe del Ejecutivo aseguró que se encuentra bien de salud y reconoció que el riesgo de contagio es inherente a la actividad que realiza diariamente, por lo que aplica todos los protocolos sanitarios, así como la sana distancia para evitar riesgos.



“Yo estoy al cien, de algún momento a otro pudiera suceder porque estamos sujetos, estamos tratando de que las acciones de Gobierno, las sustanciales, no caigan y uno tiene que estar al frente de esto”, apuntó.



Afirmó que en la actualidad y en los días pasados no presentó ningún síntoma que pudiera generar la sospecha de un posible contagio, sin embargo, de ser necesario se hará los análisis respectivos.



“Hasta que los médicos lo indiquen, si llego a tener los síntomas lo haré, incluso cuando los síntomas sean muy claros, el médico me dirá si se hacen o no, aquí lo que hay que seguir son las recomendaciones de los doctores”, asentó.



Finalmente, García Jiménez insistió en el llamado a la población en todo el Estado a mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, así como evitar lugares con amplia concentración de personas, entre otras medidas.