Gobernador solicitará adelantar su comparecencia ante el Congreso

Debido a que su comparecencia está programada para el 15 de diciembre y en esa fecha se tienen varios compromisos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, solicitará al Congreso del estado que se cambie para el día 14 de diciembre.“Espero que no haya problema y que el Congreso acepte la petición de cambio”, dijo el mandatario durante entrevista.Cabe mencionar que las últimas comparecencias de Secretarios de Gobierno, están programadas para el 7 de diciembre, por lo que no habría otros cambios, en caso de que se acepte la petición del titular del Ejecutivo.Y es que reconoció que el 15 habrá varias actividades, por lo que se determinó solicitar un ajuste en la fecha, por lo que ahora la determinación será de los legisladores del Congreso del Estado.“A mi me va a tocar el 14 o el 15, me parece que lo van a mover para el día 14 de diciembre, es que hay varias cosas el día 15, entre ello es quincena y hay otras cosas que atender, queremos que sea el 14, esperamos que el Congreso nos de esa oportunidad de hacerlo el 14 de diciembre”, explicó.García Jiménez, refirió que las comparecencias de los secretarios de despacho en el marco de la glosa del Cuarto Informe, sirven para develar dudas a los representantes del pueblo.“Las comparecencias es un buen momento para que exista un debate sobre lo realizado y de nuestra parte, rendir con transparencia cuentas a los representantes del pueblo que son las diputadas, las legisladores”, finalizó.