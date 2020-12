Gobernador vuelve a pedir a veracruzanos "no aflojar" medidas contra COVID

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir cuidando y "no aflojar" las medidas sanitarias implementadas por la pandemia, toda vez que la época decembrina favorece las enfermedades respiratorias como el COVID-19, que además causa neumonía.



Desde Naranjos, Amatlán, donde supervisó el avance de la carretera que comunica este municipio con Tamiahua, y ante el descenso al color amarillo del semáforo epidemiológico, pidió a los veracruzanos lavarse frecuentemente las manos y respetar la sana distancia y donde ello no sea posible, usar el cubrebocas.



"Estamos en semáforo amarillo de la pandemia, por ello estamos recomendando a no aflojar las medidas sanitarias. Queremos que se difunda ampliamente que la pandemia está presente, que hay que cuidarse, que hay que tomar las medidas, sana distancia, lavado frecuente de manos y en lugares donde no se pueda tener la sana distancia que se use el cubrebocas de manera correcta", dijo.



García Jiménez reiteró que si no se cuidan estas recomendaciones y se contrae el SARS-CoV2, podría complicarse aún más si se convierten en neumonía.



Sobre el recorrido por el norte del Estado dijo que estuvo previamente en Tantima, donde supervisó una obra y saludó la alcaldesa y sus colaboradores; además de revisar otros proyectos en Poza Rica y Tuxpan hasta llegar a Naranjos Amatlán.



"Estamos viendo cómo va a quedar la carretera que va desde aquí hasta Tamiahua, ya está renovada, nos falta un tramo, va a ser de concreto hidráulico, ya está muy avanzada, falta muy poco. Vamos a estar supervisando porque es el cierre del año".



Además anunció que en breve también también iniciarán con la rehabilitación del hospital de Naranjos, el cual quedó inconcluso de administraciones anteriores.



"Va a ser uno de los que vamos a intervenir, pronto vamos a estar trabajando sobre él, no solamente es ése, lamentablemente dejaron otros como Papantla, Nautla. Ya concluimos algunos y vamos a meterle mano a estos, en especial a éste (de Naranjos)", dijo.



Finalmente Cuitláhuac García invitó a quienes dicen que su administración no ha dado resultados, que tomen un vehículo y recorran la nueva vialidad en el norte de la entidad, para que evalúen cómo quedó.