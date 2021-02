Gobernadores de MORENA se unen al “acuerdo por la democracia” de AMLO

Se suma Veracruz junto con la Ciudad de México y otras seis entidades del país al “Acuerdo Nacional por la Democracia”, con el cual se busca blindar las elecciones del presente año para que prevalezca la democracia en toda la república mexicana.



En la capital del país, en una ceremonia que presidió la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, donde estuvo presente el Gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez y sus homólogos de Chiapas, Morelos, Puebla, Baja California, Chiapas y Tabasco, este último a distancia, se signó el acuerdo que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En este pacto nacional se destaca el compromiso de los gobernadores Jaime Bonilla Valdés Baja California, Rutilio Escandón Cárdenas de Chiapas, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Luis Miguel Barbosa de Puebla, Adán Augusto López Hernández de Tabasco y Cuitláhuac García Jiménez de Veracruz de no intervenir en los procesos electorales local y federal vigentes.



“Garantizar al lado de nuestro pueblo elecciones limpias, que hagan valer el artículo 39 de la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este”, destacó en su discurso la Jefa de Gobierno.



Asimismo, el evitar apoyar a candidatos de partidos, así como desviar recursos públicos en beneficio de candidatos o partidos, además de denunciar y proceder legalmente contra situaciones como la politización de los programas sociales o el respaldo a candidatos por criminales entre otros temas.



“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a no comprar conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a tramposos o mapaches electorales”, reiteró.