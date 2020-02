Gobernadores del PAN mantienen rechazo al INSABI, tras reunión con AMLO

La comida de trabajo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 11 gobernadores de Acción Nacional concluyó sin que los panistas se “adhirieran” al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero sin romper el diálogo entre la federación y los gobiernos locales.



Sobre el encuentro, el presidente López Obrador informó en su cuenta de Twitter: “comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente”.



El gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco expresó al termino de la reunión que no hubo avances importantes con toda la intención de una coordinación en base a la ley del Insabi.



“Tendremos que ver algunos detalles de una contrapropuesta que se nos presenta, donde tenemos que tener números muy claros con el director del Insabi, Juan (Ferrer), y que eso lo veremos seguramente en los próximos días ya para cerrar el acuerdo definitivo.



"Hay detalles sobre todo en materia de corridas financieras en los fondos, eso prácticamente fue la parte que nos esperamos. El dinero y, sobre todo, que hay una nueva propuesta de cómo distribuir los fondos, y eso es una propuesta en base a corridas históricas, y esa parte no la tenemos en este momento, entonces tendremos que analizar si el recurso es suficiente para entrar en otros temas, justamente la gratuidad”.



“Ahorita absolutamente no hay nada ya al final. No se firmó nada absolutamente, simplemente ver un tema de corridas financieras para medir la gratuidad”.

El mandatario dijo que sigue en pláticas, en buen ánimo de trabajo, sobre todo en un avance importante de que todos podemos trabajar en base a la nueva ley de Insabi.



El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expresó que no hay ningún motivo de ruptura por el contrario, conforme vayan avanzando los días, hay una gran coordinación con el gobierno federal, “pero necesitamos ver las corridas financieras como bien lo ha manifestado”.



“Hemos dicho, una de nuestras propuestas es adherimos ahí sí a la compra consolidada, vamos a ver la respuesta, tenemos total seguridad que queremos todos adherirnos a la compra consolidada de medicamentos y equipo”, señaló.



“De igual manera, mantendremos la exigencia de que nuestros estados reciban la totalidad de los recursos a los que tienen derecho”, agregaron en un comunicado.



Describieron que como entidades federativas tenemos un imperativo moral de coordinación en beneficio de las familias, por ello insistiremos en el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente.