Gobernadores no deben ponerse a defender a AMLO ante Revocación: INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, afirmó que los gobernadores oficialistas no pueden volverse la línea defensiva del presidente Andrés Manuel López, ni los opositores convertirse en la línea ofensiva de cara al ejercicio de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.En ese sentido, recordó que deben mantener una neutralidad en este proceso, tal como lo mandata la Constitución y la Ley de la materia."Los gobernadores de MORENA no deben volverse la línea defensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la Revocación de Mandato, igual que los gobernadores de oposición no podrían volverse la línea defensiva contra el Presidente, ellos tienen un deber de neutralidad", expresó.En conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre las expresiones que constantemente hace el titular del Ejecutivo veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, en respaldo a su homólogo federal; dijo que como integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias en su momento se pronunciará sobre los casos que lleguen en ese sentido."No puedo decir en este momento (cuántas quejas de Veracruz ha recibido el INE), lo que puedo decir es que cuando hemos recibido alguna queja que involucra a funcionarios públicos de Veracruz, como pueden ser el Gobernador, los senadores de la República que firman desplegados, que los pagan en apoyo al Presidente, ya se les ha dicho que eso es anticonstitucional e ilegal", enfatizó.El integrante del Consejo General del INE explicó que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el encargado de establecer las sanciones en contra de los servidores públicos que incurran en estas faltas a la normativa comicial.Además, aclaró que no todas las expresiones que se hacen en favor o en contra del Presidente son ilegales, ello en referencia a las pintas y lonas que se han visto en diferentes partes del país donde piden votar por la revocación del mandato de López Obrador o porque permanezca en el cargo."No todos los espectaculares son ilegales, los ciudadanos tienen derecho a expresarse y lo que estamos viendo y analizando es si esos recursos son privados, son de ciudadanos con capacidad económica para pagarlos; si encontráramos que detrás de esos espectaculares hay municipios, hay gobiernos locales, hay entes paraestatales, hay órganos desconcentrados, hay cualquier poder público, hay algún partido, eso sí sería totalmente ilegal, incluso si fueran recursos públicos estaríamos ante un delito", precisó Murayama Rendón.