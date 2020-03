Gobierno "atiende" violencia contra las mujeres levantando cuerpos, señala colectivo

La presidenta del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, aseguró que es mentira que el Gobierno está atendiendo los temas de la violencia contra las féminas y de los feminicidios; los funcionarios, dijo, solo declaran que se realizan acciones para prevenir y erradicar estas situaciones, pues buscan una forma de desquitar su salario.



"Me pregunto ¿qué está atendiendo el Gobierno? ¿Acaso se referirá que atiende el tema de violencia contra las mujeres al ir a levantar los cuerpos cuando los dejan botados?".



Indicó que por eso las feministas seguirán luchando, pues entre muchos otros objetivos pretenden que todas las mujeres puedan acceder a la justicia. De hecho, destacó que en gran mayoría de los feminicidios las agredidas acudieron a denunciar, pero no se les prestó la atención debida, ni se les dio auxilio mucho menos importancia.



"Es una atención integral lo que se necesita y acercar la justicia para nosotras y es que no hay acceso para las mujeres. Los procesos son largos, no garantizan nada para ellas y muchas terminan siendo asesinadas".



Dijo que una constante es que las féminas siguen siendo violentadas todos los días, pero las autoridades no hacen nada al respecto. Por ello, consideró que lo que se requiere es aplicar la ley, que las fiscalías tengan la sensibilidad para atender la problemática que sufren las mujeres.