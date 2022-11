Gobierno da preferencia a emprendedores artesanales, se quejan

Ana Luisa Ramírez, creadora y fundadora de Emprendedores Xalapa, acompañada de compañeros emprendedores invitó a la ciudadanía xalapeña a acudir este 19 y 20 de noviembre al Fest Global Music, bazar que surgió por la necesidad de buscar espacios para emprendedores que han sido rechazados por espacios de Gobierno debido a sus giros.“Los de Gobierno nos piden muchas reglas. No quieren multiniveles ni tampoco los que vendemos maquillajes, cosméticos. Quieren pura artesanía y por eso nos vimos forzados a formar nuestros propios grupos varios emprendedores y formar los bazares”, comentó Ramírez.Comentó ellos mismos tienen que pagar desde la renta del espacio hasta la publicidad en estos lugares para proyectar sus productos y servicios.Marcos Arturo Suárez, uno de los miembros de Emprendedores Xalapa, comentó que desconocen si se les da prioridad a los artesanos por temas políticos, sin embargo afirmó que se necesitan más espacios para los diversos giros de emprendimientos.“La verdad es que hacen falta más espacios para emprendedores no artesanales pues todos buscamos llevar sustento a nuestras familias. También queremos llevar el proyecto de un pequeño negocio más allá de solamente un emprendimiento. Hacen falta más espacios, más lugares, mejores oportunidades”, comentó.“Son muchísimos emprendedores que estamos, en Emprendedores Xalapa somos 102 personas que conformamos este grupo, obviamente no tengo la capacidad para 102 personas meterlas en el Casino Xalapeño, se van turnando y por lo regular son de 40 a 50 emprendedores dentro del Casino. Les ha beneficiado estos bazares”.El “Fest Global Music”, será llevado a cabo este sábado 19 y domingo 20 de noviembre de El Buen Fin, en el Casino Xalapeño de 12:00 a 19:00 horas. Con más de 45 emprendedores, el evento que contará con; gastronomía, música en vivo, artesanías, inflables gratis, entre otros atractivos, buscando reactivar la economía local y fomentar la cultura.