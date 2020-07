Gobierno de AMLO no tiene nada contra Yunes Linares

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no tiene información sobre denuncias en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por casos de corrupción cuando fungió como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el sexenio de Felipe Calderón.



Durante su conferencia “mañanera” este martes, el Ejecutivo federal aclaró que correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre cualquier denuncia..



“Eso podría responderlo el fiscal, Alejandro Gertz Manero, él puede informar sobre eso; nosotros no tenemos elementos, no hay ningún dato del Gobierno Federal en contra del exgobernador”, dijo.



López Obrador dijo que es posible que el actual Gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, haya presentado denuncia e incluso otras se hayan presentado tiempo atrás.



“Nosotros no hemos presentado en especial ninguna denuncia”, dijo López Obrador.



Cabe mencionar que Yunes Linares fue denunciado desde 2016 por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por por probables delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita, cuando fue Director del ISSSTE.



Presuntamente operó un sistema de préstamos de dinero a docentes y por cada préstamo, se pagaban altas comisiones a tres empresas de su propiedad y de familiares cercanos.



La Sección 32 del SNTE presentó la denuncia cuando el panista era Gobernador electo de Veracruz.