Gobierno de Coetzala construyó calle en propiedad privada y ahora deberá pagar daños

Luego de dos años de disputa por un predio, una familia de Coatzala le ganó un juicio de amparo al Ayuntamiento de Coetzala que encabeza Joaquín Fortino Cocotle Damián.



Clementina Yolanda Coyohua, en representación de su madre, Reyna Zepahua, explicó que salió a su favor el amparo 807/2018 para que les devuelvan un predio sobre el cual el municipio construyó una calle, aunque no acreditó la propiedad.



El valor es de más de 300 mil pesos que no quiso pagar el actual alcalde, pese a que ya tenía conocimiento de que era su propiedad y mejor decidió destruir la obra, lamentó la entrevistada.



Mostrando documentos enfatizó que el predio es de su familia y el ayuntamiento no le importó y edificó la calle y al saber que ya se ganó el juicio de amparo empezó a destruirla.



Además, las autoridades municipales deberán pagar también los daños ya que en ese predio tenían plátano, café, velillo, tepejilote y naranja, por lo que esperan una respuesta favorable por parte del edil que hasta ahora no les responde.