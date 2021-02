Gobierno de Cuitláhuac no avanza con pago de deudas a empresas

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Octavio Augusto Jiménez Silva, reiteró la petición al Poder Ejecutivo de Veracruz de organizar mesas de trabajo entre titulares de las dependencias con los acreedores de la administración pública.



“Nos dicen en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) que no se ha podido avanzar en los pagos, tanto en los de factoraje como los de recursos propios por la validación de las facturas y es porque las dependencias no están trabajando al cien por ciento”.



Bajo tales argumentos, a los empresarios “se les fue el año pasado” y por lo tanto, hoy el gremio de nuevo propone las mesas de trabajo por dependencias.



“Porque sabemos que no todas las empresas le venden a todas las dependencias, unos son constructores, otros son proveedores y de acuerdo con la dependencia, la empresa se acerca con su documentación para que le revisen y en ese momento le digan”.



Admitió que por la carga de trabajo, las dependencias continúan con la revisión de casos y por lo anterior, se necesitan mesas de trabajo pueara q se emitan las debidas cartas de validación.



“Esperemos que se haga lo más pronto posible, ya nos brincamos dos meses y lo que no queremos es llegar a medio año con esta situación”.