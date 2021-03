Gobierno de Cuitláhuac sigue sin ofertar obras este año: Constructores

El presidente de la Confederación Nacional de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz, Marcos Salas Contreras, lamentó que en este año el Gobierno de Veracruz no esté garantizando proyectos de obra a las empresas locales.



"Ya vamos en el tercer mes y prácticamente no hay nada. Lo que se puede ver es que todo va a ser campañas políticas y que a partir de ahora, lo que estará de boca en boca serán las cuestiones políticas".



Informó que el sector empresarial se encuentra muy lastimado y la mayoría de las constructoras se están sosteniendo de manera "mágica".



"No hay trabajo, no hay nada. No hay ninguna obra importante en dos años que destacar. En la Capital no hay nada. Nada más atravesamos Tlaxcala y vemos la gran inversión que se ha hecho allá, estando tan cerca".



Salas Contreras criticó que la administración estatal y municipal sólo realicen obras ocurrentes, en este caso, dijo, la ciclovía.



"Vemos que la ciclovía sólo ha traído inconformidad. Fue un proyecto que nació de la ocurrencia y está generando perjuicios. Esos son los resultados de gobiernos amorfos", manifestó.