Gobierno de Cuitláhuac ya no quiere pagar millonada en rentas; “vamos a construir”

“Basta de estar sangrando al Estado, vamos a construir”, dijo el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, al referirse a las altas rentas que pagan oficinas de dependencias, lugares que en su mayoría se encuentran en malas condiciones.Durante conferencia de prensa, el mandatario veracruzano dijo que la construcción de la Torre “Orgullo Veracruzano” se realiza con la finalidad de dejar de pagar rentas caras.Por ello, ahora se trasladarán las dependencias a ese edificio, ya que algunas direcciones actualmente se encuentran amontonadas.“Dijéramos (los que se rentan) son edificios en buenas condiciones, pero no, amontonados, les llueve y en mal estado, basta de estar sangrando al estado, vamos a construir”, dijo.Reiteró que con la construcción del edificio Orgullo Veracruzano, ubicado en la carretera Xalapa-Banderilla, se dignificará el espacio y mejoraran las condiciones laborales de los trabajadores, además de dejar de pagar rentas para favorecer algunas personas.“Hubo una política de gobiernos anteriores de favorecer amigos y familiares que tenían edificios e inmuebles, que los ponían a rentan al gobierno y era una sacadera de dinero. Les cuesta 60 pero decían ponle 100 mil o 120 y el resto es para acá”.García Jiménez mencionó que cuando llueve les va muy mal a los empleados porque se les mete el agua y cuando hace calor salen “horneados”.Incluso destacó que, pese a que le solicitaron a un dueño reparar las instalaciones en pésimas condiciones, este se negó y se amparó.“Se amparó para no arreglarlo y cobra caro, cobra 150 mil pesos”.De igual modo, dejó en claro que no se van a comprometer recursos públicos, puesto que para la construcción de la Torre Orgullo Veracruzano no se solicitó crédito, sino con ahorros.“Sin crédito sin financiamiento como también lo hacían. A mitad de Gobierno les dije: vamos ahorrar para construir. Le encargué ve planeando donde y encontró que ahí mismo a lado se puede hacer una oficina mejor. Ya que le dije de esa torre vamos a resolver el problema de esa dirección y si vamos hacer para una, pues hagamos para todas”.Por último, subrayó que se van a terminar los contratos de los edificios donde actualmente se pagan rentas excesivas.“Se van a terminar que me disculpen porque son rentas de 150 mil y la otra era de 2 millones al año”, advirtió.