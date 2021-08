Gobierno de Cuitláhuac ya pagó a municipios 80% de la deuda heredada por Duarte

En tres años, la administración a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha logrado cubrir el 80 por ciento de la deuda con los municipios heredada por Javier Duarte de Ochoa, informó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.



De acuerdo con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), esta deuda se originó en 2016, cuando el exgobernador priista Javier Duarte, hoy preso por lavado de dinero, desvió recursos federales destinados a 127 municipios, siendo que ahora, por instrucciones del actual gobernador, Cuitláhuac García, la SEFIPLAN ha destinado 2 mil 78 millones de pesos para resarcir el daño causado y que los Ayuntamientos afectados puedan destinar dichos recursos a la construcción de obras públicas, programas de asistencia y servicios básicos de los Ayuntamientos.



En ese sentido, el Gobierno de Veracruz ha realizado transferencias a los 127 municipios, logrando un avance sustancial en la entrega de los recursos pendientes, correspondientes al año 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de la bursatilización.



Los Ayuntamientos más beneficiados por la decisión del gobernador Cuitláhuac García de afrontar las deudas heredadas con los municipios son: Veracruz, que durante la actual administración ha recibido más de 254 millones de pesos adeudados; Tantoyuca, que ha sido beneficiado con 135 millones de pesos; Coatzacoalcos, al que se han transferido 111 millones de pesos por ese concepto; Papantla, con 115 millones de pesos; Xalapa, que ha recibido más de 108 millones de pesos; Perote, con 82 millones de pesos; y Boca del Río, al que se han transferido 54 millones de pesos.



Al respecto, José Luis Lima Franco informó que dichas acciones son por la instrucción del Gobernador de continuar con el saneamiento financiero, ya que luego del grave quebranto al erario ocasionado por las administraciones anteriores se ha hecho un esfuerzo por cumplir con los pagos pendientes, a través de la generación de ahorros por las buenas prácticas de austeridad, contención del gasto y disciplina financiera que caracterizan al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



“Tenemos el objetivo de ir pagando todos los pasivos de administraciones pasadas; también hemos ido pagando con proveedores, contratistas, temas de impuestos como el SAT y también se han ido pagando temas con municipios”, aseveró el funcionario estatal.



En este sentido, Lima Franco definió como lamentable que la administración de Javier Duarte no entregara a los Ayuntamientos los recursos que les correspondían, mismos que pertenecen a los veracruzanos.



Por tanto, dejó en claro que se ha cumplido con el compromiso de entregar los pendientes, pues “son cerca de 2 mil millones de pesos que se han entregado a los municipios, entre capital e intereses”.



Y es que, a decir del Secretario de Finanzas, derivado de la irresponsabilidad de las administraciones anteriores se interpusieron juicios por parte de los Ayuntamientos y ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al Gobierno de Veracruz a cubrir los adeudos con los intereses generados a partir de 2016.



No obstante, señaló que, como parte del compromiso con los veracruzanos, el Gobernador del Estado instruyó cumplir cada una de las sentencias, sin importar colores o siglas partidistas, “vienen de todos los colores, de otros partidos, incluyendo municipios como Veracruz y Boca Del Río”.



José Luis Lima asentó que este gobierno sí está cumpliendo, a diferencia de la administración anterior a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, que no entregó recursos a ninguno de los municipios afectados.



“Y esperamos que en los próximos años podamos finiquitar esta deuda histórica que se generó en la administración de Javier Duarte con los municipios. Como parte del compromiso y la seriedad que ha planteado el Gobernador de Estado, lo estamos haciendo en tiempo y forma”, finalizó el funcionario estatal.