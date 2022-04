Gobierno de la 4T ha fracasado en brindar salud, afirma Académico

El Gobierno actual ha fracasado de una manera estrepitosa en materia de salud, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tendríamos un sistema como el de Finlandia, Dinamarca, Inglaterra y no ha cumplido, expresó Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM."Lo que ofrecieron al inicio del sexenio no es cierto. Entiendo que la pandemia ha sido grave, así como el mal manejo de ésta pero el número de pobres ha aumentado y es una realidad que sin dinero no hay salud"."Pienso que es el peor momento en la salud actualmente, por dos razones: porque somos más habitantes y segundo porque aparte del crecimiento poblacional está el incremento de la pobreza. Ese es un binomio terrible. Complicado binomio es ser una persona pobre y enferma".Aunque dijo que aunque se oye crudo, la realidad es que sin dinero no hay salud e insistió que a partir de la pandemia hay 10 millones más de pobres en México de acuerdo con los estudios realizados."Cualquier persona sin ser médico, sin ser sociólogo, economista, entiende que si no hay suficientes medios económicos personales y gubernamentales la cuestión de la salud entonces es mala, mediocre. Al 50 por ciento de la población pobre o en situación de miseria en México se han agregado 10 millones de personas más y diría que la situación real es mala, muy mala".En este sentido, dijo el también miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, la falta de recursos, de una medicina preventiva y hospitales que tengan una buena funcionalidad y de suficientes consultorios en la República, más el desabasto de medicamentos, torna el panorama lúgubre.