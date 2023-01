Gobierno de la 4T tiene presos políticos pero lo oculta: Frente Socialista

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se manifestaron esta tarde en la plaza Lerdo de Xalapa, para denunciar el caso de su militante Higinio Bustos Navarro, señalado como un preso político del actual gobierno.“Por el solo hecho de luchar y defender las tierras en la Huasteca, de luchar por mejores condiciones de vida, de luchar por el respeto de los derechos humanos el estado lo mantiene recluido, lo mantiene preso de manera injusta”, comentó el integrante del Frente, Filomeno Hernández.Asimismo, el integrante Pedro Santiago Dolores aseguró que se les persigue como un crimen el defender la tierra.“Mantenemos en alto las demandas económicas, políticas e históricas del pueblo, en esta la razón política del estado porque se nos persigue y perpetua contra nuestra militancia crímenes como en la actualidad es luchar por la tierra, por la libertad de todos los presos políticos del país. Juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de la cuestión extrajudicial y masacres por causas de militancia, crítica y denuncia al régimen”.También apuntó que Higinio ha permanecido preso durante un año y 8 meses en el CERESO de Tantoyuca, Veracruz, siendo inocente; “no hay prueba jurídica ni de hecho que fundamente su sentencia arbitraria e injusta prisión. En la denominada Cuarta Transformación hay presos políticos aunque la lista de estos luchadores sociales la pretendan desaparecer”.Hernández recordó que Higinio habría sido detenido el 3 de mayo de 2021 por policías vestidos civil y portando armas largas.“El compañero había salido de la comunidad, en las comunidades tenemos trabajos colectivos entonces tenían un tractor que estaba descompuesto, lo llevaron al taller a arreglarlo y en el transcurso de regreso hacia la comunidad es detenido en la carretera sin presentarle una orden de porque lo detienen, nada más lo detienen, lo suben y lo llevan”.El delito del que es acusado sería por el supuesto asesinato de un militar, acusación que sus compañeros afirman es falsa; “es una prisión injusta porque él no ha cometido ese delito por el cual ha sido acusado, le acusan de haber asesinato a un militar, ahorita ya se recabó todas las pruebas, el compañero ya demostró la inocencia, los abogados ganaron los amparos, sin embargo el estadio lo sigue manteniendo preso y nosotros pensamos que es por cuestiones políticas”, dijo Santiago Dolores.Señalando así que estas detenciones presuntamente “políticas” no se deberían a las tierras, o por los supuestos crímenes que se le imputan, sino por otras causas. Así lo reconoció Hernández:“Una organización que lucha por el socialismo en el país, eso hace que el estado no lo vea de manera bien, el que nosotros vengamos a manifestarnos, realicemos un bloqueo, hagamos pintas, pega de carteles de nuestras demandas pues ya nos dice que somos delincuentes, vándalos y todo eso”, dijo.El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigió la resolución inmediata de su compañero, pidiendo la resolución de su detención o su libertad, pues afirman que de lo contrario se trataría de cuestiones políticos.Integrantes de la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), expusieron las demandas principales motivo de su movilización, ante el caso de 3 compañeros desaparecidos; exigen al Gobierno una pronta solución.Reiteraron que entre las demandas interpuestas se encuentra el caso de Fidencio Gómez, quien desapareció en el Estado de Chiapas y cuyo expediente “supuestamente” extravió el Juez a cargo por lo que exigieron recuperar dicha carpeta.Asimismo, también exigieron la pronta aparición con vida de Gabriel y Edmundo, integrantes de esta agrupación.Cabe mencionar que militantes de la organización estarán la Xalapa para llevar a cabo la pega de carteles, reparto de volantes y pintas.“Responsabilizamos al Gobierno Federal y estatal de Cuitláhuac García Jiménez de todo lo que pueda acontecer con nuestros compañeros militantes que van a estar realizando estas actividades en esta ciudad”, advirtió Pedro Santiago Dolores, otro integrante de la FNLS.