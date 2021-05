Gobierno de México debe impulsar formación de más médicos

Ante la carencia de médicos, el Gobierno federal debe impulsar el que más jóvenes estudien la carrera de medicina y posteriormente alguna especialidad, consideró el médico jubilado del IMSS Noé Ricardo Romero Vázquez.



Mencionó que hace años la matrícula en la Facultad de Medicina era de 500 alumnos, ahora es de apenas 150, cuando lo que se necesita son médicos para atender a la población.



Recordó que de por sí había una necesidad de galenos, pero con la pandemia se agudizó más, tanto por la cantidad de pacientes que se tuvieron que atender, como por el mismo personal que falleció en esta contingencia sanitaria del COVID-19.



Mencionó que incluso, durante la pandemia se trajo contratados a médicos cubanos al país y en la región estuvieron 53 de ellos hospedados en el hotel de Alba.



“Seis meses estuvieron ahí los médicos cubanos ayudando porque no tenemos médicos en el país”, remarcó.



Romero Vázquez mencionó que hay personal de contrato que labora para el IMSS y que al no estar basificado carece de seguridad social, y en este aspecto no se ha cumplido la primera que hizo el presidente en su momento de basificar a los médicos generales, con lo que éstos siguen careciendo de vacaciones, aguinaldo y hasta permiso por maternidad.