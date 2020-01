Gobierno de Poza Rica descarta saldar alquiler de oficinas para Delegación de Tránsito

A gobierno de Poza Rica no le corresponde pagar la renta de oficinas de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial porque se ha invertido más de 8 millones en salarios de elementos, semaforización y material para señalética.



La delegación de Tránsito y Seguridad Vial No. 3 recientemente recibió notificación de dueños del inmueble por adeudo de renta, correspondiente al año 2016, durante el periodo del ex mandatario del gobierno estatal, Miguel Ángel Yunes Linares. En su última visita a esta ciudad, el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que ese adeudo lo cubrirá el gobierno municipal.



A esto, el regidor comisionado en el ramo, Eloy Núñez León, aseguró que el Gobierno de Poza Rica ha invertido más de 8 millones de pesos en sueldos para elementos y material para mejorar la semaforización, así como balizamiento y señalética; por tanto, dijo que la cobertura del adeudo le corresponde al gobierno estatal.



“No tiene nada que ver los gobiernos municipales, cuando es el Estado el que tiene que resolver los gastos. Uno como gobierno municipal le apoya, pero no está obligado”.



Explicó el edil que son 8 semaforistas y 6 personas de apoyo vial que reciben salario desde las arcas del gobierno de Poza Rica, desde que inició esta administración local.



Se ha invertido en reparar semáforos, balizamiento y señales viales que se han remodelado, siendo inversión superior de 8 millones de pesos en lo que se ha utilizado de los recursos del gobierno de Poza Rica.



Advirtió que este Ayuntamiento no tiene ingresos por parte de las infracciones que aplican elementos de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, al contrario, considera que se ha hecho desvió de recursos y se ha dejado de aplicar ese dinero en otras obras que le corresponden en sectores vulnerables.



El regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Eloy Núñez, añadió que el gobierno de Poza Rica ha realizado inversiones a dependencias estatales, además de la delegación de Tránsito y Vialidad, lo han hecho a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz.