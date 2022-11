Gobierno de Veracruz aclara: Todavía no tenemos el dinero para pagar a docentes

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, afirmó que es una mentira que la SEFIPLAN ya tenga en sus manos el recurso que se destinará a los docentes como pago a su retroactivo del 1, 2 y 3 por ciento, como se ha señalado.Ante las protestas que continúan en escuelas y calles de Xalapa, pues ahora reclaman su pago este 15 de noviembre y no hasta diciembre, el funcionario sostuvo que los recursos para las percepciones ordinarias de los docentes, como el aguinaldo y el resto de las quincenas, están garantizadas, de ahí que no se prevé un cierre complicado para el ejercicio fiscal.Desde hace días, cabe destacar, algunos profesores han acusado que el Gobierno del Estado ya recibió los recursos para pagar el incremento y que ahora los está reteniendo.Ante esta situación, el gobernador Cuitláhuac García ha señalado que profesores no están recibiendo la información sobre la verdadera situación con el manejo de los recursos o están siendo malinformados.Por su parte, Lima Franco también desmintió que el Estado vaya a comprometer alguna partida en concreto para regresar al Gobierno Federal los 700 millones que se desembolsarán para el pago a los trabajadores de la educación.El Secretario explicó que el Gobierno local ha venido generando ahorros, pero éstos se han dispersado a obras de infraestructura principalmente tras el impacto de fenómenos meteorológicos; sin embargo, indicó que no podrían generarse ahorros para pagar a los docentes, como ellos mismos lo han solicitado.Sostuvo que la magnitud de la nómina de docentes impacta de manera importante en las finanzas estatales, pero recordó que el dinero que se dispersará en la primera quincena de diciembre proviene del Gobierno Federal.Ante la petición de trabajadores del Poder Judicial que al igual que los docentes solicitan una homologación, Lima Franco precisó que cada tema debe revisarse con sus propias particularidades.