Gobierno de Veracruz deja sin placas a autos clásicos

El presidente del Club de Automóvil Antiguo de Xalapa, Celestino Acosta González, demandó al Gobierno del Estado la emisión del reglamento que permita el emplacamiento de los vehículos de colección que circulan por la Entidad.Y es que comentó que desde hace 10 años se emitió el decreto para que estas unidades contaran con las láminas para circular sin contratiempos y siguen esperando la regulación complementaria."Estamos pugnando desde hace muchos años porque ya están hechas la placas de automóvil antiguo en el Estado, para que el Gobierno expida el reglamento con el cual se van a entregar esas placas. Estamos pugnando porque se haga eso porque hay muchos vehículos que cumplen con los requisitos de automóvil antiguo", expresó.Sin embargo, Acosta González reconoció que estos carros no cumplen con los estándares actuales de emisiones de CO² al ambiente, por lo que difícilmente pasarían la verificación vehicular."Entonces esos vehículos requieren ese tipo de placas para poder circular (...) El principal beneficio es que no verificas estos vehículos, que puedes circular todos los días en la Ciudad de México o cualquier otra parte por donde anden, son vehículos que regularmente no son del diario, circulan eventualmente, entonces no perjudican", aseguró.Enumeró que en Xalapa serían no menos de 600 vehículos antiguos lo que aguardarían por las láminas (uno de 1920), mismas que dijo significarían un ingreso para el Gobierno que según él, tiene muchos años con las placas embodegadas, subutilizadas y sin beneficio alguno."Estamos pugnando porque en el reglamento se establezca que personal del club verifique y certifique que estos vehículos cumplen con las condicionantes (para ser beneficiados con las placas)", enfatizó previo a la reunión que sostuvo con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Explicó que no pasarían la verificación porque los motores son antiguos y con una tecnología no acorde las nuevas directrices medioambientales porque engloba a los que tienen 30 años o más."Veracruz es de los pocos que no tiene la expedición de esas placas, todos los Estados como Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Puebla, tienen ese servicio y muchos carros tienen placas de autos antiguos de otros Estados", comentó.