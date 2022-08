Gobierno de Veracruz ha tenido que apoyar a 5 mil víctimas de delitos

El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) informó que atienden a alrededor de 5 mil víctimas de algún delito, directas o indirectas, en toda la entidad.Al acudir a la mesa de justicia y jornada de capacitación para policías de Ixtaczoquitlán, explicó que tienen un número elevado de atenciones en general y quienes no se acercan a la dependencia, es porque no cuentan con información suficiente, pues es nueva la Comisión y lleva sólo cuatro años operando.“Tenemos un aproximado de 5 mil víctimas que tienen registro con nosotros, ya sea víctimas directas o indirectas. A partir del año pasado que soy el encargado de la Comisión, me estoy dando a la tarea de dar difusión a los servicios que brinda. Creo que las personas que no logran llegar hoy, es un número menor a cuando se publicó la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, que fue en el 2017”.En referencia a los desaparecidos, comentó que no son tantos los casos que atienden."Atendemos víctimas de todos los delitos, pero en la actualidad no hemos recibido muchos casos por desaparecidos, no quiero decir que no existan, sino que no están llegando a esta Comisión porque quizá traen asesores jurídicos particulares o no requieren de alguno de los servicios que brindamos. Cuando llega la persona, se le hace una entrevista multidiciplinaria donde se le detecta el servicio y la necesidad".En lo referente a feminicidios, comentó que hay un sin número de personas afectadas por este delito.Recordó que la dependencia que representa atiende a víctimas de todo tipo de delito, las cuales han denunciado ante alguna Fiscalía, como puede ser el robo, desaparición, secuestro, feminicidio y se les da una atención integral como asesoría jurídica gratuita, psicológica, gestiones en trabajo social.