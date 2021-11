Gobierno de Veracruz indaga si adeuda otros 17 mil mdp; monto “quebraría” al Estado

Las cuentas de orden, es decir aquellos adeudos de los que no existe certeza que el Gobierno del Estado deba de pagar, se han reducido en 3 mil millones de pesos a partir del proceso de depuración implementado por el actual Gobierno de Veracruz; dichos pendientes incluyen los supuestos pasivos del Estado con empresarios y contratistas.Al respecto, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, explicó que estas cuentas se han depurado, pasando de 21 mil millones a 17 mil 487 millones de pesos y no están incluidas en la deuda general del Estado que en 2018 ascendía a 59 mil millones de pesos, debido a que ello “quebrarían las finanzas del Estado”.Aunque no hay certeza de que se deban de pagar dichos 17 mil millones de pesos, si se incluyen en la deuda general del Gobierno veracruzano esta ascendería a unos 70 mil millones de pesos al mes de octubre de 2021, a lo que también se podrían incluir otros pendientes con el SAT y el ISSSTE.“No podemos meter algo que no hay certeza que realmente se deba, aparte meter 21 mil millones (de las cuentas de orden) al balance financiero del Estado pues quebraría al Estado”, expuso el funcionario.En su comparecencia, Lima Franco explicó que en 2018 en Veracruz existían diferentes tipos de pasivos por 59 mil millones en 2018, misma que se redujo a 51 mil millones de pesos en 3 años de la actual administración.Dicho monto incluía el pasivo circulante con créditos a corto plazo, pago a proveedores pendientes y el pasivo no circulante o de largo plazo, es decir, la deuda bancaria por 44 mil millones de pesos.Añadió que también incluye los pendientes por los bonos cupón cero por 5 mil 981.5 millones de pesos y cerca de 10 mil millones de pesos en provisiones de largo plazo, incluyendo la deuda contable de Veracruz con el SAT y el ISSSTE por 10 mil millones de pesos.Lima Franco acotó que dicha deuda con el SAT y el ISSSTE ascendería en total de 34 mil millones de pesos, esto si se cuentan las actualizaciones, multas y recargos, pues estarían pendientes de pagar 22 mil millones y 12 mil millones con ambos entes, respectivamente.“Cuando hablamos de deuda hablamos de toda de deuda, del pasivo circulante, del pasivo no circulante de la deuda bancaria, deuda no bancaria, deuda con ISSSTE con el SAT y entonces eso es lo que en su momento eran 59 mil millones, que se han reducido a 51 mil millones”.“Hoy, agosto, ya tenemos una cuenta depurada de cuentas de orden de 17 mil 487 millones, es decir, ya hemos bajado más de 3 mil millones de pesos la depuración de las cuentas de orden y esto se ha debido a esta depuración de proveedores, de contratistas, de pagos, de municipios, de instituciones que no hay certeza de que se debía o no", aclaró.