Gobierno de Veracruz niega obligar a alcaldes a contratar empresas de basura

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, negó que esta dependencia obligue a las Alcaldías a contratar empresas para el tratamiento adecuado de los desecho sólidos que generan sus habitantes."Que quede claro que el Gobierno del Estado no obliga a ningún tipo de contratación, ni la SEDEMA, ni la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA). En caso de que sea así, que se hagan las denuncias, sería lo correcto", dijo en entrevista.Aclaró que lo que se exige a los Ayuntamientos es que los rellenos sanitarios operen adecuadamente y conforme a la Norma Oficial Mexicana 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), emitida en 2013."Se le ha dado cierta tolerancia a municipios para que empiecen a construir sus rellenos sanitarios o que dispongan (sus desechos) en sitios adecuados. Esa sí es una obligación de la autoridad estatal: mantener la regulación de los rellenos. No se le obliga a los municipios a que contraten a algún tipo de empresa", enfatizó Contreras Bautista.Recordó una vez más que el 30 por cierto de los 212 municipios no cuentan con sitios adecuados para depositar la basura, por lo que aseveró que el Gobierno Estatal pone a disposición de sus autoridades toda la información y capacitación para que cumplan con la Ley y echen a andar sus rellenos sanitarios."Que sean operados por las administraciones municipales. Desde SEDEMA creemos que el servicio público es capaz de operar los rellenos sanitarios, como el caso de Xalapa que pasó de una empresa al municipio y actualmente hay un ahorro abismal. Pasar de 40 millones de pesos a cero pesos, es un ejemplo de que los municipios pueden operarlos", refirió.El integrante del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez aseguró que hay disposición de los nuevos alcaldes y precisó que en aquellos casos donde la disposición de los residuos es inadecuada, se les han dado de 6 meses a un año para sanear los tiraderos."Muchos han acudido a la SEDEMA a que se les oriente, otros de plano no. Los invitamos a que acudan y ver qué soluciones se le va a dar a la dispocisión final de esos residuos. Hay casos graves que no podemos permitir, por ejemplo, que tiren en barrancas y donde abajo están los cuerpos de agua y el arrastre de esos residuos va a llegar a las playas", mencionó.