Gobierno de Veracruz no coloca espectaculares pro AMLO: Cuitláhuac

Los legisladores panistas Carlos Valenzuela, Indira San Roman y María Josefina Gamboa mienten pues el Estado no ha colocado, ni financiado espectaculares en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de la consulta popular de Revocación, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.El Mandatario insistió en que se ha respetado la veda planteada por el Instituto Nacional Electoral (INE).En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, García Jiménez fue cuestionado respecto a la acusación de que ha violentado la veda y por tanto, los panistas procederán a denunciarlo.Al respecto, desestimó lo expuesto y reiteró que han sido “muy cuidadosos” de lo que se puede y no hacer como lo plantea la autoridad electoral.“Natural que existan convocatorias; si tiene algún símbolo de Gobierno, nosotros no estamos poniendo esos espectaculares, nosotros no podemos estar violando eso, no hay ni de partido”, dijo al mostrar que en los espectaculares no hay logotipos del Gobierno.Es por lo anterior que dejó en claro que su administración no ha colocado, así como tampoco financia ningún espectacular en apoyo a López Obrador, aclarando que la ciudadanía es libre de hacerlo, tanto a favor como en contra de acuerdo con su derecho y simpatía.“Ahora en este ejercicio democrático llamado Revocación de Mandato, hay gente a favor y en contra pero no puede ser a nombre de un partido político, ni el Gobierno, no lo puede hacer, son particulares ejerciendo su ciudadanía, como lo marca la Constitución, sábados y domingos cada quien puede ejercer su ciudadanía como quiera”, abundó.Mencionó que, si los legisladores tienen pruebas que las presenten y procedan legalmente ante la autoridad, pues dijo que en ningún momento se ha incurrido en irregularidades.“Que denuncien, que lo hagan, el que nada debe nada teme, ya la gente sabe cómo actúan estas personas, yo respeto pero en algún momento tendrán que dejar de mentir, la gente no les cree, todo lo tergiversan, es el golpeteo, respeto su opinión, que demuestren, he sido cuidadoso de la veda electoral, aunque el INE nos quiera violar nuestros derechos”, aclaró.Y es que reconoció que esta situación se generó porque en el estado de Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un 82 por ciento de aceptación por parte de la población, misma que dijo, es quien está apoyando con las manifestaciones a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.